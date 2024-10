Tragedia sui binari a Roccella. Muore ragazzo investito da un treno

Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane, in bicicletta, non si sia accorto dell’arrivo del treno

Ancora un incidente mortale sulla disastrata linea ferroviaria che collega Reggio Calabria a Taranto. Ancora una vittima – le ultime in ordine di tempo erano stati due ragazzini colpiti da un convoglio nei pressi di Brancaleone nell’agosto di due anni fa – sorpresa da un treno durante il tentativo di attraversare i binari che separano il mare dalla Statale 106.

Questa volta è toccato a un ragazzo di Roccella, poco più che ventenne. L’incidente quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte, nel tratto ferrato immediatamente successivo alla fine del lungomare lato sud. Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane, in bicicletta, non si sia accorto dell’arrivo del treno, finendo per essere colpito a morte.

Un problema che salta fuori con la bella stagione quello di una ferrovia colabrodo, piena di accessi abusivi molto utilizzati da cittadini e turisti che spesso, e purtroppo con troppa disinvoltura, si avventurano sui binari per “tagliare” la strada che dal paese conduce fino in spiaggia.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri di Roccella e il sostituto procuratore di Locri D’Elia che avranno ora il compito di ricostruire gli attimi che hanno portato un nuovo lutto sulla ferrovia a binario unico che accompagna da nord a sud tutta la costa Jonica.