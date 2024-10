A Roccella Jonica l’inaugurazione del nuovo waterfront

Sono ormai in via di completamento i lavori di ripristino funzionale del waterfront di Roccella Jonica. Ecco quando l'inaugurazione

Sono ormai in via di completamento i lavori di ripristino funzionale del waterfront di Roccella Jonica, promossi dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Certomà, inseriti nell’elenco degli interventi strategici previsti dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Area “Turismo e Cultura – Valorizzazione ambientale e culturale” – e realizzati, con un finanziamento di 600 mila euro, con le risorse dei “Patti per il Sud – Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020”.

I lavori sono stati consegnati a settembre 2018 all’impresa appaltatrice “Isa Restauri e Costruzioni s.r.l.”, mentre il progetto definitivo ed esecutivo è stato redatto dall’arch. Caterina Agostino e dall’ing. Antonello Manno ed approvato nel febbraio dell’anno scorso dalla Giunta Municipale, che aveva già in precedenza nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Lorenzo Surace.

Una volta ultimati tutti gli interventi previsti nel progetto, arriverà a compimento una delle opere pubbliche più care e strategiche per l’Amministrazione Comunale roccellese, che si appresta a concludere il mandato amministrativo consegnando alla comunità un lungomare completamente rimodulato e più funzionale nel suo tratto centrale, antistante la piazza San Vittorio, ed arricchito da nuovi elementi di pregio.

Il taglio del nastro del nuovo waterfront sarà sabato 18 maggio alle ore 18.00 in largo Colonne – Rita Levi Montalcini, alla presenza di autorità e cittadini. Per l’occasione è prevista anche l’inaugurazione dell’opera artistica realizzata dall’artista Francesco Misuraca in memoria del senatore Sisinio Zito.

L’opera commemorativa è stata commissionata all’artista roccellese dall’Amministrazione Comunale che ha voluto installarla sul nuovo waterfront, considerata la scelta, ratificata da precedenti delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale e dall’autorizzazione della Prefettura, di intitolare il lungomare di Roccella Jonica alla memoria dell’ illustre parlamentare e concittadino Sisinio Zito.

Fonte: Stefania Parrone – Ufficio Stampa Comune di Roccella Jonica