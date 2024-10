A Roccella Jonica torna l’appuntamento con il Corteo Storico Carafa

Si rinnova a Roccella Jonica l’appuntamento con il Corteo Storico Carafa, evento annuale promosso dal Comune su impulso dell’Assessorato comunale alla Cultura guidato da Bruna Falcone e dedicato alla rievocazione di alcune delle pagine più significative della storia della cittadina, ex Feudo del Casato napoletano dei Principi Carafa della Spina.

L’ottava edizione del Corteo celebra ancora una volta la figura e le imprese di Fabrizio Carafa, I Principe della Roccella (con Privilegio del 24-3-1594) e Principe del Sacro Romano Impero, vissuto dalla seconda metà del XVI secolo fino alla terza decade del XVII secolo, ed in concomitanza con la ricorrenza del 450° anno della nascita di Tommaso Campanella, riserverà una particolare attenzione anche all’illustre filosofo e poeta originario di Stilo.

QUANDO

L’appuntamento è fissato per domenica 5 maggio 2019. L’evento prevede, accanto alla tradizionale sfilata di figuranti in costume d’epoca che impersoneranno nobili e popolani, dame e cavalieri dell’Ordine di Malta, ecclesiastici e laici, musici ed armigeri, anche la messa in scena di cinque quadri storici lungo un percorso che partendo dall’antico Palazzo Carafa farà tappa in alcuni dei principali siti di interesse storico – culturale per concludersi davanti al Palazzo di Città.

PROGRAMMA

La manifestazione avrà inizio alle ore 18 dalla corte di Palazzo Carafa, sulla rocca del castello, dove il principe Fabrizio accompagnato dalla consorte, principessa Giulia Tagliavia d’Aragona, e dagli illustri componenti della sua famiglia darà inizio alla sfilata.

Proseguirà verso la chiesa di San Giuseppe dove sosterà per la rievocazione scenica dell’omaggio del Padre Guardiano al nobile feudatario e subito dopo farà tappa davanti al largo Tommaso Campanella dove sarà rievocata la figura del celebre filosofo delle Calabrie.

Il Corteo attraverserà, quindi, via Garibaldi portandosi attraverso quest’ultima nel cuore del Borgo cittadino dove sarà rappresentato l’omaggio a Fabrizio Carafa da parte dei popolani.

La sfilata percorrerà, poi, via Umberto 1, passando da piazza San Vittorio e da lì si dirigerà verso via XXV Aprile dove si concluderà davanti al Palazzo Municipale con l’ultimo dei quadri storici in programma: l’incoronazione di Fabrizio Carafa a Principe della Roccella.

Seguirà un momento di festa cittadina animata dall’Associazione “Brancaleone” di Barletta.