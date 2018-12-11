Jovanotti presenta il concerto di Roccella: ‘Sarà una festa incredibile’. Già venduti 100 mila biglietti del tour
Mancano otto mesi al 10 agosto: Jovanotti racconta il Jova Beach Party, un villaggio della musica sulla spiaggia di Roccella con già 100 mila biglietti venduti
11 Dicembre 2018 - 18:20 | di Vincenzo Comi
Sarà, con ogni probabilità, l’evento musicale in Calabria del 2019. Mancano esattamente otto mesi al concerto che Jovanotti terrà sulla spiaggia di Roccella, il prossimo 10 agosto. Ma è già febbre biglietto, complessivamente per tutte le date sono stati superati i 100 mila tagliandi in pochi giorni.
Jovanotti in conferenza stampa ha presentato l’innovativo progetto. “La spiaggia è un simbolo molto forte, si possono fare tante cose: festa, contemplazione, avventura, amore, soprattutto si può ballare. Abbiamo scelto luoghi che potessero darci l’opportunità di avere grandi spazi, per realizzare tutte le idee”.
Una sorta di villaggio della musica, con dj-set, ospiti, sorprese e novità. “Tutto questo sarà possibile grazie ad un gran lavoro di squadra. E’ un format del tutto nuovo, è la cosa più bella che abbia mai fatto nella mia carriera. Ogni data sarà completamente diversa, ospiti e line up nuove. Il mio spettacolo inizierà al tramonto e finirà a tarda sera, ma farò incursioni durante la giornata e gli altri faranno incursioni durante il mio show”, ha spiegato Jovanotti.
Clicca qui per vedere il video di presentazione del Jova Beach Party
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