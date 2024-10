Jovanotti in provincia di Reggio Calabria con il suo tour “Beach Party”

Jovanotti ha finalmente presentato il suo nuovo progetto per l’estate 2019. Si chiamerà Jova Beach Party, avete capito bene, si tratta di un tour per le spiagge italiane. Non solo concerti, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti ha spiegato che si tratterà di eventi molto particolari.

Molto più di un concerto, molto più di un dj set: gli appuntamento con il Jova Beach Party saranno una vera e propria festa lunga dal tramonto alla notte in cui si alterneranno molti ospiti. Ci saranno dunque consolle, palchi, giochi, un’area bambini e soprattutto il mare.

“Potrò celebrare anche matrimoni“ aggiunge Lorenzo “Vi sposo io, o se volete Saturnino”.

Tutto all’insegna dell’ecosostenibilità, con la partnership del WWF.

Ecco le date ufficializzate finora: 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, il 10 a Rimini, il 13 a Barletta, il 17 a Ladispoli, il 20 Calstel Volturno, il 23 Olbia, il 27 a Albenga, il 30 a Viareggio; il 3 agosto al Lido di Fermo, il 7 agosto a Praia, il 10 Roccella Ionica (Reggio Calabria), il Vasto il 17 agosto. Ultima tappa a sorpresa in montagna, sulle Dolomiti a Plan de Corones.