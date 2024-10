A Roccella Jonica il convegno “Fare turismo in Calabria”

E’ in programma il prossimo venerdì 12 gennaio a Roccella Jonica, al Castello Carafa, il convegno dal titolo “Fare Turismo in Calabria, tracce per un modello”, organizzato da Confindustria Reggio Calabria in collaborazione con Federturismo Confindustria, Unindustria Calabria, Comune di Roccella, dipartimento DIIES Università “Mediterranea” e Jonica Holidays.

L’evento, che avrà inizio alle ore 10,30, accenderà i riflettori sullo stato dell’arte del Turismo in Calabria e in modo particolare nella provincia reggina, anche con riferimento alle risorse destinate al settore a disposizione della Regione. Al centro dei lavori, inoltre, verranno posti i progetti elaborati da Confindustria Reggio Calabria, in stretta sinergia con Federturismo, Unindustria Calabria e tutti gli attori del comparto turistico locale per la realizzazione di un modello di policy turistica pluriennale e le azioni per attrarre capitali ed investimenti.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Giuseppe Certomà, sindaco di Roccella Jonica, Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace e Natale Mazzuca, presidente di Unindustria Calabria e proseguiranno con la relazione del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera.

A seguire, prevista la tavola rotonda con gli interventi tecnici di Italo Candoni, delegato Federturismo per le policy regionali e Domenico Gattuso, professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti dell’università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Prenderanno parte al dibattito, inoltre, Giuseppe Marino, delegato Confindustria Reggio Calabria per i rapporti con l’università “Mediterranea”, Matteo Olivieri, economista, Maurizio Baggetta, presidente Consorzio Jonica Holidays, Walter Scerbo, sindaco di Palizzi e capofila del progetto HubCultura e Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria.

Concluderanno i lavori, Antonello De Medici, vicepresidente Federturismo Confindustria e Dorina Bianchi, sottosegretario MiBACT.