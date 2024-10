Roccella, nuovo sbarco di migranti: soccorse e recuperate 211 persone

Domenica di sbarchi a Roccella: arrivati più di 500 migranti in totale

Tra le 13:15 e le 14:00 sono giunti in porto a Roccella Jonica due gruppi di migranti (per un totale di 211, tutti uomini), prevalentemente egiziani, soccorsi al largo a bordo di un peschereccio da unità navale del Comando Centrale aeronavale di Pomezia della Guardia di Finanza.

In corso controlli sanitari ed accertamenti.

La scorsa notte invece era stato soccorso, a circa 12 miglia da Roccella Jonica, un peschereccio con a bordo 303 migranti (tutti uomini) di origine egiziana, tra cui una trentina di minori.