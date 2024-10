Roccella Summer Festival, arriva Gigi D’Alessio: “Sempre bello incontrare il mio pubblico”

Il Teatro al Castello di Roccella Jonica è pronto ad accogliere uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano: Gigi d’Alessio. Il cantautore napoletano si esibirà domani, 9 agosto, per la tappa del Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

Con una carriera lunga e ricca di successi, Gigi d’Alessio è conosciuto per le sue emozionanti performance dal vivo, in cui riesce a coinvolgere e commuovere il pubblico con la sua voce potente e le sue canzoni profonde e appassionate.

Con brani indimenticabili come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora, Gigi d’Alessio ha conquistato il cuore di milioni di persone in Italia e all’estero.

«Scegliere le canzoni diventa sempre più difficile – ha avuto modo di affermare lo stesso Gigi D’Alessio -. Inevitabilmente devi fare delle scelte, il concerto è per me ma soprattutto per il pubblico, quindi devi trovare un compromesso tra quelle che piacciono di più, quelle che hanno più stream e quelle che sono le più belle».

In merito alla dimensione live, D’Alessio ha anche aggiunto che «La musica scopri se è bella o brutta solo quando la fai, il live è la vera prova del nove: è sempre bello incontrare il pubblico e soprattutto sentire che canta ciò che tu hai scritto in un momento di solitudine. Questo è il mio integratore, la vera energia. In più, oggi tutta Italia capisce e canta la lingua napoletana, dopo anni di pregiudizi, e questo è motivo di orgoglio, mi fa sentire libero di aprire il cuore ed esprimermi come meglio posso e diciamolo mi rende la vita più facile quando devo scrivere».