Roccella Summer Festival 2023, altri big in arrivo: Articolo 31 in concerto

Parte ufficialmente il Roccella Summer Festival 2023. Nelle scorse settimane annunciato l’arrivo dei Litfiba, adesso è noto anche il secondo nome della rassegna estiva che negli ultimi anni ha visto arrivare i big della musica a Roccella.

Il 2 agosto sbarcano in Calabria gli Articolo 31, reduci da Sanremo e dalla reunion ufficiale tra J-Ax e Dj Jad. Dopo aver fatto 4 sold out a Milano e aver venduto già quasi tutti i biglietti della data zero di Vigevano, gli Articolo 31 annunciano il tour estivo.

J-Ax e DJ Jad faranno Un Bel Viaggio in giro per l’Italia e per i festival estivi del nostro paese (e non solo). Ecco le prime date annunciate:

ARTICOLO 31 – TOUR ESTIVO

1 luglio – Bellinzona – Castle On Air

4 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound

9 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival

12 luglio – Brescia – Arena Campo Marte

14 luglio – L’Aquila – Pinewood Festival

16 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

19 luglio – Roma – Rock in Roma

22 luglio – Servigliano (RM) – No Sound Fest

28 luglio – Catania – Wave Summer Music

30 luglio – Matera – Sonic Park Matera

2 agosto – Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

12 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina

15 agosto – Olbia – Red Valley Festival

19 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

Open Act: DJ Set Wlady

Biglietti in vendita da giovedì 9 marzo alle 14 su www.vivoconcerti.com e dal 14 marzo alle 11 in tutti i punti vendita autorizzati