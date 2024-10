Roccella Summer Festival, svelato l’ultimo big dell’estate 2021

Alla presentazione del Roccella Summer Festival, Maurizio Senese lo aveva promesso che il programma degli eventi al Teatro al Castello avrebbe riservato ancora qualche novità. Ed ecco fuori il nome di Mario Biondi, che si esibirà in concerto a Roccella Jonica il prossimo 20 agosto. Inserito nel cartellone del nuovo progetto della Esse Emme Musica realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, il concerto di Mario Biondi rientra nel tour previsto per lo scorso anno e rinviato, a causa della pandemia globale, a questa estate.

Mario Biondi

Negli ultimi anni Mario Biondi ci ha emozionati con la sua calda voce dalle tonalità soul, riuscendo a ritagliarsi un’importante fetta di pubblico anche tra chi normalmente non ascolta jazz. Trascinata da hit come “This is what you are”, “No matter”, “Shine on” e la riuscita cover dei The Temptations “My girl”, la sua popolarità ha preso il volo. E pensare che il successo del musicista è frutto del caso: nel 2004 pubblica il singolo “This is what you are” in Giappone ma grazie a Norman Jay, famoso deejay britannico, la traccia giunge in Europa e impazza anche nel vecchio continente. Dopo soli due anni esce il primo album “Handful of soul” che ottiene un meritato Disco di Platino.

Figlio d’arte, il jazzista siciliano ha iniziato la sua carriera giovanissimo perfezionando il suo livello di inglese e facendo da spalla a mostri sacri del calibro di Ray Charles. Grazie al suo straordinario talento, vanta al suo attivo anche una collaborazione con la Disney (curò i nuovi arrangiamenti per la colonna sonora degli Aristogatti) e con Blue Sky (doppiò Miguel nel film “Rio”).

I biglietti per il Roccella Summer Festival

I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.