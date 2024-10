Rogliano protagonista del basket giovanile

Rogliano è la città protagonista della domenica del basket giovanile.

Domenica 26 novembre 2017,la città del cosentino manderà in scena due importanti raduni giovanili.

Presso il Palasport “A.De Siena” di Via Altomare si inizierà con il raduno dei 2005 del Progetto Giovani Calabria e si proseguirà con il raduno della rappresentativa 2004 in vista dell’imminente partecipazione al Gran Galà del Molise(8-9-10 Dicembre 2017).

Il raduno dei 2005, coordinati dal Dirigente Federale Tiberi coinvolgerà le seguenti società: Bim Bum Rende, Cosentia 1995, Scintille Montesanto, Pollino, Micromega Cosenza, Julitta,Basket Rende, Centro Avviamento Basket, Gm Basket, Murialdina Bk, Murialdo C.B. Rogliano, Cus Cosenza, Mayor Paola, Rossano Pallacanestro e Chicos.

I lavori continueranno a seguire con il raduno della rappresentativa dei 2004:Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, infatti, in preparazione al Gran Galà del Molise (Venafro-Isernia, 8-9-10 dicembre 2017), ha programmato un raduno di allenamento.

Il Coach è Giuseppe Cotroneo, gli assistenti Anna Fotia e Fausto Scerbo, il preparatore Valerio Tolomeo.

Ecco la lista dei convocati:

Agosto Andrea

Smaf Catanzaro

Barilà Vincenzo

Pallacanestro Bagnara

Campolo Daniele

Scuola Basket Viola

De rito Leonardo

CAB Cosenza

Freno Fabio

Scuola Basket Viola

Giovinazzo Vincenzo

Alan Basket Gioia T.

Guadagnuolo Luigi

Micromega Cosenza

Irrera Francesco

Lumaka RC

La neve Edoardo

Basket Rende

Milano Vincenzo

Alan Basket Gioia T.

Russo Tommaso

Scuola Basket Viola

Scarfo Demetrio

Nuova Jolly Rc

Serpe Giuseppe

Cus Cosenza

Sontuoso Lorenzo

VIS Reggio Cal.

Tiberi Luca

Basket Rende

Vasta Alessandro

Micromega Cosenza

Ziino Alessandro

Scuola Basket Viola

Zumbo Giovanni

Alan Basket Gioia T.