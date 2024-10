Roma, il Consorzio dell’Olio di Calabria Igp con il Ministro dell’Agricoltura

Ancora un passo in avanti per il Consorzio dell’olio di Calabria Igp. Mercoledì a Roma, presso la sala Cavour al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il presidente Massimino Magliocchi ha partecipato alla conferenza “Olio Extravergine d’Oliva: il fattore IG”, un’iniziativa dedicata alla filiera degli oli Evo DOP IGP per mettere a confronto i Consorzi di Tutela e gli operatori del settore al fine di favorire l’evoluzione degli oli ad Indicazione Geografica italiani.

Il programma, che ha previsto la partecipazione dei rappresentanti dei Consorzi di tutela, tra i quali il Consorzio Olio di Calabria Igp appunto, e delle organizzazioni di riferimento nonché della stampa di settore, è stato chiuso dall’intervento del Ministro On. Francesco Lollobrigida.

Ha avuto modo di commentare il presidente Magliocchi, a margine dell’evento romano:

“Siamo più che soddisfatti per aver partecipato ad una iniziativa dedicata alla filiera degli oli. La nostra azione che mira a promuovere una strategia di valorizzazione della filiera olivicola di qualità che, ad oggi, ricopre un peso marginale in termini di olio certificato Iggp, va proprio in questa direzione”.

Prosegue Magliocchi:

“Ringraziamo di cuore il presidente di Origin Italia Nicola Cesare Baldrighi che ha organizzato la conferenza. Così come importante è stato ascoltare, oltre che partecipare attivamente, i diversi focus sui dati di settore. Da Maria Chiara Zaganelli – Direttore Generale Ismea a tutti gli altri presidenti dei Consorzi in Italia, fino all’intervento del Ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida con il quale, da tempo, intercorrono strumenti di partecipazione e riflessioni comuni su ciò che, anche la Calabria, sta portando avanti nell’intero comparto”.

