Roof Garden: lo storico edificio di Reggio Calabria tornerà al suo antico splendore entro l’autunno 2018

Gabetti Agency, – primo network italiano di soluzioni immobiliari integrate per le imprese – è stata incaricata per la locazione del Roof Garden di Reggio Calabria. L’edificio, di storica proprietà della famiglia Montesano, fu un importante centro di aggregazione e simbolo della città negli anni ’60-70′.

L’area messa in affitto, di circa mq 1.900 è quella del seminterrato, del piano terra e del primo piano, mentre il secondo piano verrà utilizzato dall’Hotel Excelsior e probabilmente adibito a servizi. L’edificio resterà a uso commerciale mentre, per quanto riguarda i lavori di riqualifica, la proprietà si occuperà degli impianti e della facciata esterna, il locatario degli spazi interni in base alle sue esigenze.

Si prevede il closing dell’operazione entro fine anno e il termine dei lavori di riqualificazione nell’autunno del 2018.

“E’ questa un’azione fondamentale per il territorio – commenta Ivan Belvedere, Relationship Manager di Gabetti – stiamo parlando di un edificio storico che occupa una posizione centrale all’interno della città di Reggio Calabria, un edificio che merita di essere riportato allo splendore originario. La destinazione d’uso dell’immobile rimarrà ovviamente commerciale, tenendo conto che l’ultimo piano sarà invece destinato all’Hotel Excelsior. Ci aspettiamo delle offerte sia da investitori nazionali che internazionali: un team capitanato da Rachele Vigilante, Responsabile Retail del Gruppo Gabetti, è già all’opera, per valutare le migliori soluzioni di utilizzo dello stabile e i parametri a cui dovranno attenersi le offerte. Per Gabetti stessa non è una mera operazione commerciale quella cui stiamo dando il via, ma un vero e proprio progetto di riabilitazione del centro cittadino e della storia della città stessa”.

“Per noi Montesano è davvero la realizzazione di un sogno. – dichiara Francesco Montesano, membro della famiglia Montesano, storica proprietaria del Roof e dell’Hotel Excelsior – Il Roof Garden è una ferita aperta nel cuore della città. Non si tratta della semplice rinascita di un edificio, ma della rinascita stessa del centro storico di Reggio Calabria. Il terzo piano rimarrà di nostra gestione e dell’Hotel Excelsior, probabilmente adibiremo lo spazio a uffici o a locali a servizio dell’Hotel. La facciata dello stabile verrà interamente ristrutturata , rivedendola con un approccio moderno e contemporaneo, che restituisca a Reggio l’eleganza che merita. Finalmente, anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, risorge il centro di Reggio Calabria”.