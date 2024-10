Reggio: tutto pronto per la IV sagra del pane “A Palata” tra cibo, musica e tradizione a Rosalì

Il 9 novembre 2024, a Rosalì, si terrà la tanto attesa IV Sagra del Pane “A Palata“, un evento enogastronomico e socio-culturale che mira a valorizzare le tradizioni locali e le risorse umane del territorio. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 in Piazza Chiesa, dove i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, tra sapori intramontabili e cultura popolare.

La cucina della tradizione

Al centro della manifestazione ci sarà il pane, simbolo di semplicità e genuinità. Gli organizzatori hanno preparato un menù che esalta i piatti tipici ricchi di gusto. Tra i protagonisti del tagliere ci saranno gli gnocchetti burro e salvia, la fagiolata, la bruschetta con olio, sale e origano, e la deliziosa fetta di pane con ‘nduja. Non mancheranno altre specialità come la polpetta di pane, la pizza di pane, e le fette di pane con mortadella, per un’esperienza culinaria che saprà soddisfare anche i palati più esigenti.

Dolci e bevande per tutti i gusti

Il dolce della serata sarà semplice ma irresistibile: pane e Nutella, un classico che farà la gioia di grandi e piccini. In più, con un’offerta volontaria a parte, sarà possibile gustare anche il cannolo con ricotta, riempito al momento. Per accompagnare i piatti ci saranno bevande come acqua, vino e Pepsi, per un brindisi in compagnia sotto il cielo di Rosalì.

Intrattenimento folk e aggregazione sociale

La sagrà non sarà solo un’occasione per gustare ottimi piatti, ma anche un momento di aggregazione culturale. La serata sarà allietata dall’esibizione del gruppo musicale locale Taranta Nova dello Stretto, che proporrà canti e balli della tradizione folk-popolare calabrese. La musica, insieme ai sapori, creerà un’atmosfera di festa e condivisione, rafforzando i valori di appartenenza e identità della comunità locale.

Un evento per valorizzare il territorio

Questa manifestazione rappresenta un importante momento di riscoperta delle tradizioni culinarie e culturali della periferia reggina. Attraverso il recupero di ricette antiche e momenti di festa, si promuovono le risorse locali e si rafforza il senso di comunità, coinvolgendo i cittadini e i visitatori in un’esperienza che unisce sapori, cultura e divertimento.

La IV Sagra del Pane “A Palata” è organizzata con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e della Parrocchia Santa Maria d’Itria. La collaborazione del Corpo Volontari della Protezione Civile della Città Metropolitana garantisce il regolare svolgimento della serata, rendendola un appuntamento sicuro e piacevole per tutti.

Non mancare!

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri indicati nella locandina o visitare la pagina Facebook. La IV Sagra del Pane “A Palata” vi aspetta per una serata indimenticabile all’insegna del gusto e della tradizione.