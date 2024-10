A Rosarno la III Edizione della Festa del Vino

Domenica 2 dicembre a partire dalle ore 17.00 sul Corso Garibaldi a Rosarno si terrà la Terza edizione della Festa del Vino, organizzata, con il patrocinio gratuito del Comune di Rosarno, da parte dei “ragazzi di Piazza del Popolo” associati A.N.A.S., Associazione Nazionale Azione Sociale.

Stands gastronomici saranno presenti per creare un percorso ideale per accompagnare al meglio la serata, dove protagonista indiscusso sarà il vino; come lo scorso anno, infatti –annunciano gli organizzatori – , avremo il piacere di farvi degustare ottimi vini di rinomate etichette calabresi: IUZZOLINI, LIBRANDI, TRAMONTANA, BARONI CAPOANO, VECCHI CANTIERI… e non solo… vi proporremo bontà culinarie per poter apprezzare al meglio i nostri pregiati vini: struncatura, zeppole, baccalà, castagne e molto altro ancora. La serata sarà allietata da musica itinerante e animazione per bambini.

Un appuntamento, che visto il successo di pubblico, sta entrando di diritto tra gli avvenimenti invernali non solo di Rosarno ma della Piana intera.