Rosarno, beni confiscati alla ‘ndrangheta: lavori nella sede della Croce Rossa

L’Amministrazione Comunale di Rosarno, guidata dal Sindaco Dott. Pasquale Cutrì, è lieta di comunicare che questa settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia in via Ugo Foscolo, attuale sede della Croce Rossa Italiana.

L’opera, seguita dall’Assessore ai Lavori Pubblici, dottor Teodoro De Maria, e dal RUP, architetto Alessandro Messina, sarà realizzata grazie a un finanziamento di 350 mila euro provenienti dai fondi PNRR. Questo progetto permetterà di riqualificare e potenziare una struttura di grande rilevanza per il territorio.

I lavori, affidati alla Costruire Group, includono:

Il Sindaco Dott. Pasquale Cutrì ha dichiarato:

“L’inizio di questi lavori rappresenta una vittoria per tutta la comunità di Rosarno. Trasformare un bene confiscato alla mafia in una struttura che promuove solidarietà, volontariato e servizi sociali è un segno tangibile della nostra lotta per la legalità e il progresso. Questo progetto non solo migliorerà i servizi della Croce Rossa, ma rafforzerà il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini. La Croce Rossa, comitato di Rosarno, guidata dal Presidente Francesco Scirocchi, svolge un lavoro straordinario sul nostro territorio e questa ristrutturazione rappresenta un investimento nel futuro di Rosarno, nella legalità e nella comunità”.