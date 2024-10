Rosarno Piazza Duomo: la seconda edizione del ‘SeptemberFest’

Sabato 2 e domenica 3 settembre si terrà in Piazza Duomo a Rosarno a partire dalle ore 20.30 la seconda edizione del “SeptemberFest”, la festa della birra, organizzata da A.N.A.S. zonale Rosarno – I ragazzi di Piazza del Popolo con il patrocinio del Comune.

Dopo il successo oltre ogni previsione della prima edizione che ha coinvolto migliaia di persone nella cittadina della Piana, quest’anno gli organizzatori hanno arricchito l’evento con ulteriori novità ed importanti collaborazioni. Tra i numerosi stands presenti, di certo il protagonista principale sarà quello della Birra Heineken, dove mega fusti da 1000 litri saranno in bella mostra per essere spillati. Altra importante collaborazione ed elemento di novità rispetto alla prima edizione sarà lo stand dei Prodotti AIA. Ovviamente non mancheranno prelibati panini, snack, pannocchie, pop corn e zucchero filato.

In entrambe le due giornate di festa vi sarà musica live, street food, animazione per i più piccoli, artisti di strada si esibiranno tra le vie cittadine, inoltre verranno distribuiti gadget gratuiti ai partecipanti.

In particolare sabato, dopo la proiezione con maxischermo dell’importante partita di qualificazione ai Mondiali 2018 Spagna – Italia, si esibirà la “No Name band 70/80 live music”.

Mentre la giornata di domenica sarà all’insegna dello swing, tra le vie cittadine infatti si esibirà la nota band “Max Gazzaruso & Swing Fratis”, tra trampolieri, spettacoli di magia e giocoleria infuocata, oltre a personaggi Disney per i più piccoli che potranno divertirsi anche con lo spettacolo di bolle di sapone giganti, gonfiabili, bancarelle e tanto altro ancora.

Una festa coinvolgente che punta a diventare sempre più un punto fermo tra gli eventi estivi di tutta la provincia di Reggio Calabria, siete tutti invitati, non mancate!