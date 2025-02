Calabria in Parlamento Europeo, Wilson (Ryanair) annuncia nuove rotte: ‘Continuiamo a volare e sognare’

"Faremo quasi 3 milioni di passeggeri in entrata e in uscita dalla Calabria", le parole di Wilson. Il piano di sviluppo per far crescere voli e passeggeri

Evento “Calabria straordinaria“, al Parlamento europeo l’iniziativa organizzata dall’eurodeputata di Forza Italia, Giusi Princi. Nel corso del convegno è intervenuto Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, che ha svelato strategie e obiettivi della compagnia low cost per la Calabria.

“Penso che ci saranno altre rotte. Voglio dire, abbiamo già ordinato 340 aerei e non vedo alcun motivo per cui non dovremmo continuare a investire in Calabria. L’Italia è il nostro mercato più grande, siamo la compagnia più economica al mondo e la strategia è quella di puntare sulle regioni e sui piccoli e medi scali oltre che sui grandi aeroporti.

Obiettivo: 3 milioni di passeggeri in Calabria

Siamo i numeri uno, negli ultimi anni abbiamo raggiunto il 40 per cento in meno di emissioni con la nuova flotta con rumori minori, questo perchè conosciamo le nostre responsabilità. Nei prossimi anni arriveranno moltissimi nuovi aerei.

L’abolizione dell’addizionale municipale ha portato alla partnership con la Regione, che ha investito negli aeroporti e nella compagnia aerea più economica d’Europa. Siamo stati in grado di sbloccare questo enorme potenziale nella Regione. Faremo quasi 3 milioni di passeggeri in entrata e in uscita dalla Calabria“, le parole di Wilson.

Il Ceo di Ryanair ha proseguito.

“Penso che la Calabria sia probabilmente una delle destinazioni più nuove in Europa, completamente sconosciuta al turismo, e per questo credo che siamo solo all’inizio. Abbiamo già annunciato le nuove rotte per quest’anno, ma la chiave è cercare di continuare a farlo anche in inverno. Quindi potrebbero essere annunciate altre rotte.

Prima avevamo un solo aereo a Lamezia, ora ne abbiamo quattro nella regione, con un investimento di 400 milioni: un aereo in più a Lamezia, più due a Reggio Calabria e Crotone. E’ una grande piattaforma per la crescita e siamo molto soddisfatti della partnership

Dalla mappa dei nostri voli è visibile come Ryanair punti molto sulle regioni. Noi vogliamo mantenere sempre il costo più basso. L’Italia ha infrastrutture aeroportuali fantastiche e devono essere accessibili. Dopo il Covid l’azienda è cresciuta del 30 per cento.

Anche la Calabria si è liberata dalle tasse locali e municipali e ciò ha consentito a Ryanair di avere una maggiore capacità. Se abbiamo un sistema di traffico aereo che funziona, migliora l’Italia e migliarano le regioni.

Siamo riusciti a imporre un modello sposato dalle autorità locali. Ci sono stati grandi investimenti e regioni come la Calabria ha detto basta con le tasse aeroportuali. Continuiamo a volare e sognare in Calabria”, ha concluso Wilson.