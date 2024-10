Ryanair a Reggio, Franchini sulla permanenza della compagnia: ‘Contratto di 5 anni’

Ventisette giorni di attesa, poi l’arrivo dei voli Ryanair al Tito Minniti, che rilanceranno lo scalo di Reggio e amplieranno il turismo incoming nella nostra città.

A poche settimane dall’atterraggio dei primi turisti in riva allo Stretto l’aeroporto si prepara ad accogliere i viaggiatori, con una serie di interventi strutturali.

Ma quanto tempo rimarrà Ryanair a Reggio Calabria, c’è un periodo di permanenza minimo? Lo abbiamo chiesto questa mattina, nel corso di una lunga intervista al presidente di Sacal Marco Franchini:

Ryanair, secondo il presidente Sacal, rispetterà gli impegni presi. Ma c’è un ma.

“Probabilmente se alcune rotte non raggiungono i livelli di riempimento previsti, per un discorso di equilibrio finanziario, si individueranno altre destinazioni. Ma l’investimento che Ryanair ha fatto sulla Calabria e nello specifico su Reggio è un qualcosa davvero rilevante ed è difficile che si possano annullare gli impegni presi. Anche perchè c’è una volontà condivisa in un progetto di sviluppo della Calabria anche con la Regione Calabria. L’operazione avrà una forza e un impatto commerciale unico. Ricordiamo come il contratto coinvolge anche la Regione Calabria che ha tutto l’interesse a sviluppare l’aerea geografica dello Stretto. Una fetta di territorio che potrebbe diventare la meta neo esotica del nord Europa. Ci sono tutte le premesse affinchè questa destinazione possa rappresentare una meta alternativa, innovativa e davvero diversa per identità e cultura, rispetto a tante altre zone del sud”.