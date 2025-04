Reggio, Falcomatà sul rimpasto: ‘Maggioranza rafforzata, avete narrato un romanzo. Terzo assessore? Non c’è fretta’

A pochi giorni dalla nomina di due nuovi assessori ed alla previsione che, dopo Pasqua, ne arriverà anche un terzo, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, ai nostri microfoni, ha fornito alcune precisazioni sull’ultimo rimpasto di giunta.

In merito alle recenti polemiche, il primo cittadino, a margine della conferenza di presentazione del Reggio Calabria Street Food Fest, getta acqua sul fuoco e chiarisce la sua posizione, puntando il dito contro la stampa:

“Avete narrato un romanzo che è degno di una forte fantasia – ha esordito Falcomatà, riferendosi alle indiscrezioni circolate – Non è successo nulla di quello che è stato scritto in questi giorni. Sarebbe importante – ha sottolineato – prima di dare delle notizie, magari chiedere prima al sindaco e non dopo”.