1° Festival del primo maggio al Pilone by Rare: dall’aperitivo a tarda notte musica, spettacolo e buon cibo

C’è chi il Primo Maggio lo trascorre in cerca di relax e chi, invece, ha bisogno di un vero show. Se appartieni alla seconda categoria (ma anche se sei semplicemente curioso), il Pilone by Rare ha messo in piedi un evento come non lo avete mai visto.

Da mezzogiorno fino a dopo la mezzanotte, la meravigliosa location affacciata sullo Stretto di Messina si trasformerà in un palcoscenico continuo di spettacoli, musica, animazione e sorprese. Un’intera giornata all’insegna del divertimento, dove ogni momento è stato pensato per lasciarti senza fiato.

1° maggio al Pilone by RARE: un cast da grande evento

Il programma parla chiaro: ci saranno loro, i Briganti Italiani, garanzia di ritmo e coinvolgimento, ma anche Rocco al Quadrato con la sua band, pronti a far scatenare il pubblico con la loro travolgente energia. E poi Peppe Lisi DJ, Kevin Bruzzi vocalist, Anna Caridi con il suo dance show e Donatella Tripodi con l’intrattenimento per i bambini, in una staffetta artistica che accompagnerà ogni fase della giornata, dall’aperitivo fino alla notte.

E i bambini? Portali con te!

Il Pilone by RARE ha pensato anche a questo. Ci sarà un’area interamente dedicata ai più piccoli, con attività, giochi e intrattenimento ad hoc. Nessuna scusa, quindi: questa è davvero una festa per tutti.

Una location da vivere

Quello del 1° maggio non sarà solo un evento, ma una vera esperienza immersiva, come solo il Pilone by Rare sa offrire. A pochi minuti dall’uscita autostradale di Villa San Giovanni, il locale è ormai una certezza per chi cerca qualità, emozione e divertimento. Sarà possibile soddisfare ogni palato con menu ristorante e pizzeria per tutto il corso della giornata, e ci saranno anche i gelati e le granite di Sottozero.

E se l’idea è di restare tutto il giorno, niente paura: ce n’è per tutti. Dalla musica dal vivo ai momenti di spettacolo, fino al DJ set serale, ogni istante è pensato per regalare emozioni.

Maggiori informazioni

Il primo maggio non si guarda da lontano. Si vive, al Pilone by Rare.

Prenotazioni al 3294307912

Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni