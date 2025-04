5 modi semplici ed efficaci per arrotondare o guadagnare online

Impara le migliori strategie per guadagnare online. Sfrutta il web per vendere e creare un business di successo

Il Web è un contenitore di opportunità per guadagnare, ma anche semplicemente per arrotondare lo stipendio, ovviamente, non ci saranno mai occasioni miracolose che ti faranno “diventare ricco in 7 giorni”, ma con metodo, dedizione e costanti aggiornamenti, potrai raggiungere degli ottimi risultati. Ecco 5 modi semplici ed efficaci per guadagnare online o arrotondare lo stipendio.

Apri la tua e-Commerce o vendi usato e vintage

Vendere sul Web e creare un business online è sicuramente il modo più conveniente di guadagnare, puoi iniziare con il dropshipping se non hai un magazzino, oppure puoi vendere abbigliamento usato o vintage, tanto per cominciare e tastare il terreno virtuale.

Se sei un appassionato di marketing o sogni il tuo shop online, crea la tua azienda virtuale e immergiti nel marketing multicanale, scegli il marketplace più adatto alle tue esigenze, Amazon, eBay, Alibaba, Temu, Subito.it, Vinted e così via, non dimenticare di collegare tutti i tuoi profili social.

Scrivi contenuti di marketing o schede prodotto

Se hai la passione della scrittura e conosci le regole base della SEO, puoi arrotondare lo stipendio sulle piattaforme per copywriter, come Melascrivi, Textbroker, O2O, Greatcontent, Upwork o Behance.

Questi siti offrono opportunità in diverse categorie e argomenti, dovrai scrivere schede prodotto, articoli, testi per blog ma anche info sui siti aziendali. Entro un limite di guadagno al di sotto dei 5000 euro all’anno non occorre la partita Iva, tuttavia, negli ultimi mesi sono stati aggiornati anche diversi codici ATECO per i copywriter.

Il graphic designer su commissione

Il disegno e le immagini rappresentano un elemento fondamentale del Web in ogni categoria, se hai talento puoi sperimentare con il graphic design, realizzando pattern, loghi, immagini accattivanti per i siti come TeePublic, Zazzle, Redbubble e lo stesso Behance citato poco fa.

Queste piattaforme sfruttano l’outreach e mettono in contatto diversi tipi di clienti, condensando la domanda e l’offerta.

Partecipa ai sondaggi

Questo è un altro ottimo metodo per arrotondare, compilare i sondaggi è semplice e ci sono siti come Life Points, i-Say, Toluna e Swagbucks, che consentono di dare opinioni su abitudini, prodotti o servizi, in cambio di buoni regalo o piccoli compensi.

Questo è un ottimo modo per ottimizzare i tempi mentre ti sposti per andare a lavoro o all’università, quindi quando sei in viaggio o in pausa.

Vendi le foto online

Certo, i matrimoni rappresentano sempre il miglior modo di guadagnare per i fotografi, ma se vuoi scattare foto artistiche, di panorami mozzafiato o essere più creativo, ci sono diversi siti che ti consentono di vendere i tuoi scatti.

Le piattaforme più utilizzate sono iStock, Adobe Stock, EyeEm e Shutterstock, basta creare un tuo profilo personale e caricare quante più foto vuoi vendere. Più il portfolio è ampio e curato, maggiore sarà la visibilità sulle piattaforme e quindi le vendite aumenteranno.

Questa è un’ottima idea per guadagnare online, in quanto continuerai a vendere anche quando non sei collegato, per questo motivo, diversi fotografi hanno già adottato questa soluzione per guadagnare.