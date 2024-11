Sabato 13 dicembre i Blastema in concerto al Random di Reggio Calabria

Da giovedì 16 ottobre è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download “I MORTI” il nuovo singolo della band romagnola Blastema che anticipa l’uscita del prossimo album prevista per la prossima primavera.I MORTI è un brano che nasce dai tanti e differenti ascolti elaborati in questi anni dalla band romagnola, che continua idealmente il lavoro iniziato in termini di sintesi stilistica, nel precedente “Lo stato in cui sono stato”.Ma I MORTI è anche qualcosa di più: è il passaggio ad una nuova stagione, è la luce che annuncia l’arrivo del dopo sul limitare del prima.Il singolo esce accompagnato da un nuovo videoclip realizzato da Eloise Nania e Francesco Tesei e che Matteo Casadei introduce così:“Girare questo video è stato piuttosto semplice: niente indicazioni, niente canovacci, niente sovrastrutture significative, solo noi, il brano e l’interpretazione spontanea dettata dall’ascolto.Volevamo ritrovarci al di là del ruolo, al di là dell’interpretazione, oltre la rappresentazione: volevamo semplicemente essere i vivi.”Dopo quasi un anno di stop riparte anche l’attività live dei Blastema che li vedrà impegnati, da ottobre a dicembre ad esibirsi sui palchi dei club italiani nel nuovo tour de “I MORTI”, isole comprese.Queste le prime date confermate:I MORTI TOUR: 17.10 CESENA_Vidia 13.11 CHIETI_Stammtisch 15.11 CARPI_Kalinka 22.11 MESAGNE (BR)_Salento Fan Park23.11 CESENA (FC)_Fiera di Cesena 28.11 MARINA DI MASSA (MS)_Marasma Swamp 29.11 QUARTUCCIU (CA)_Cueva30.11 ROMA_Traffic Club13.12 REGGIO CALABRIA_Random 14.12 CATANIA_Mercati Generali 21.12 SAVONA_RaindogsI Blastema sono:Matteo Casadei (Voce)Alberto Nanni (chitarra)Michele Gavelli (tastiere)Luca Marchi (basso)Maicol Morgotti (Batteria) CONTATTI:http://www.blastema.it/https://www.facebook.com/blastema2https://twitter.com/Blastemahttps://www.youtube.com/user/BlastemaBiografiaI BLASTEMA nascono a Forlì nel 1997. Oggi della formazione iniziale restano Matteo Casadei alla voce e Alberto Nanni alla chitarra, alle tastiere c’è Michele Gavelli dal 2004 , nell’estate 2012 arriva al basso Luca Marchi. Ad ottobre 2014, dopo una militanza di 13 anni, il batterista Daniele Gambi esce dal gruppo e il suo posto viene preso da Maicol Morgotti.La scena è quella del rock indipendente, gli anni i primi del nuovo secolo. Senza strappi e con marcia costante i Blastema raggiungono diversi riconoscimenti tra cui: la partecipazione al Tim Tour nel 2004, la vittoria di SanRemo Rock con il pezzo OPPIO TV e la partecipazione come band rivelazione al MEI di Faenza col singolo THC nel 2005. Nel 2007 entrano nel circuito della storica Casa 139 di Milano, che fino alla chiusura del 2011 rimane uno dei punti cardine della nuova musica indipendente italiana. Nel 2009 si esibiscono all’Italia Wave Love Festival di Livorno.Nell’aprile 2010 esce il primo disco ufficiale “Pensieri Illuminati” prodotto dalla band e curato da Alberto Nanni, per la prima volta dietro al mixer come produttore. Il singolo omonimo e il secondo singolo “Spero ci sia” ottengono un buon riscontro sui circuiti digitali. Il tour nazionale è intervallato dalla partecipazione all’Heineken Jamming Festival per Rock TV e dalla performance al WOODSTOCK 5 STELLE a Cesena. La chiusura del Tour invernale è suggellata al Blues House di Milano con una festa/concerto che vede la presentazione del video “Spero ci sia”, il primo raduno del neonato FAN CLUB e la partecipazione straordinaria di Mario Riso (Rezophonic), Ketty Passa (Radio Popolare, Toxic Tuna) e Andrea Ferro (Lacuna Coil).Nel 2011 i Blastema si chiudono in studio per concentrarsi sul secondo disco e nel 2012 incontrano l’interessamento di ‘Nuvole Production‘, casa discografica di Fabrizio De André© diretta da Dori Ghezzi e Luvi De André. Con Nuvole nasce una stretta collaborazione nel pieno rispetto delle prerogative artistiche del gruppo. Il primo singolo SYNTHAMI è presentato a Roma al concertone del Primo Maggio. Durante l’estate i Blastema presentano il singolo in alcuni appuntamenti importanti tra cui l’Arezzo Wave e l’Ichnusa Festival di Cagliari, insieme a Simone Cristicchi, Negrita e Litfiba. A settembre esce il secondo singolo TIRA FUORI LE SPINE e il disco LO STATO IN CUI SONO STATO è presentato al MEI Supersound di Faenza mentre il brano DOPO IL DUE è in rotazione su Virgin Radio.Nel 2013 partecipano al Festival di Sanremo nella sezione giovani proposte col brano ‘Dietro l’intima ragione’ classificandosi quarti. Il brano è inserito nella ristampa del disco LO STATO IN CUI SONO STATO. Dopo l’esperienza Sanremese ripartono i live con doppia data teatrale al Petrella di Longiano accompagnati dalla danzatrice acrobatica Elena Annovi. A metà luglio esce il singolo SOLE TU SEI accompagnato dal video clip ed dal progetto RePlay Blastema che vede la pubblicazione delle tracce aperte su internet a disposizione di chiunque le voglia remixare. Il progetto culmina in un evento live al Mei di Faenza in collaborazione con l’amico produttore Izio Orsini ( La notte dei lunghi coltelli). Fino alla fine del 2013 i Blastema sono impegnati in una intensa e capillare attività live che li vede protagonisti nei festival estivi e in tutti i principali club italiani. Sono inoltre special guest del tour degli SKUNK ANANSIE per le 7 date della band inglese in Italia e opening band dell’unica data italiana dei Beady Eye di Liam Gallagher al Pistoia Blues.Nei primi mesi del 2014, la collaborazione tra il gruppo e Nuvole production si interrompe e i Blastema decidono di dedicarsi esclusivamente alla stesura del nuovo album, lasciando per il momento da parte i concerti.Il 16 ottobre del 2014 esce il nuovo singolo, “I MORTI”, che anticipa l’uscita del terzo disco prevista per la primavera 2015.Grazie alla neonata collaborazione con International Music and Arts i Blastema sono attualmente impegnati in un tour di supporto al singolo, che li vedrà calcare i palchi di tutta la penisola, isole comprese.