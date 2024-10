Salernitana: poker di arrivi per Castori. Tutino già con il gruppo

Per la gara con la Reggina, probabile ci possa essere solo l'attaccante

Si è mossa poco fino a questo momento sul calciomercato la Salernitana, prossimo avversario della Reggina. Ma nel mirino della società del presidente Claudio Lotito, da tempo ci sono alcuni elementi pronti per iniziare la loro avventura con la maglia granata. Secondo quanto riferisce “Il Mattino”, sarebbero addirittura quattro i giocatori pronti ad arrivare alla corte di mister Castori. Dopo una lunghissima trattativa, da oggi si è unito al gruppo il forte attaccante Tutino e su richiesta del tecnico a breve sono attesi il portiere Belec ed il centrocampista Capezzi. In giornata si spera di chiudere anche per Anderson.