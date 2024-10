Salernitana: prima vittoria per Inzaghi dopo cinque giornate

Successo in rimonta pesantissimo, ma ancora ultimo posto in classifica

Arriva dopo cinque giornate il primo successo per Pippo Inzaghi che è anche il primo della compagine campana. La sua Salernitana è riuscita a ribaltare la Lazio dopo essere stata sotto alla fine del primo tempo, e guadagnare tre punti pesantissimi per una classifica comunque ancora deficitaria che la vede in coda al fianco del Verona. I granata prima della sosta erano già andati vicini alla vittoria sul campo del Sassuolo, ma avanti di due reti, si sono fatti raggiungere.

All’Arechi è stata la Lazio, come detto, a passare in vantaggio con il rigore realizzato da Immobile. Nella seconda parte prima Kastanos e poi l’ex Candreva hanno ribaltato il punteggio.