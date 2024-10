Salernitana-Verona: Cosso-Massara per la prima volta insieme. Orgoglio reggino

Li abbiamo già visti diverse volte all’opera nei campionati di serie A e B e sempre con prestazioni di livello. I due reggini Francesco Cosso e Gaetano Massara, arbitro ed assistente, saranno questa volta protagonisti insieme per il match che si giocherà in quel di Salerno tra la formazione locale ed il Verona. Cosso sarà il quarto ufficiale, mentre Massara il secondo assistente. Come già detto, una giornata storica per la sezione di Reggio Calabria che può vantare questa doppietta nella massima serie.