«Agevolazioni tariffarie per servizi di trasporto pubblico locale in favore di cittadini in condizioni di disagio sociale e economico – sintetizza così l’Assessore alla Mobilità e Politiche Europee Giuseppe Marino – la misura che la Regione Calabria ha in corso per la concessione di agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale, grazie al positivo impegno operato sui fondi europei».

«Si tratta – afferma Marino – di un bando che consente di rendere più agevole l’accesso al trasporto pubblico locale per persone e famiglie in situazioni di svantaggio che usano il trasporto pubblico per motivi di lavoro o di studio e che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale».

«I destinatari – precisa l’assessore Marino – devono essere parte di famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 euro nelle quali sussista almeno una delle seguenti condizioni: presenza di una persona con disabilità accertata, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata, presenza di un minore. Sono considerate famiglie anche quelle composte da un unico componente disabile».

«Grazie alla sinergia con Atam che ha aderito all’iniziativa – conclude l’assessore – i cittadini che saranno ammessi al beneficio, saranno finanziati per l’acquisto di abbonamenti periodici, mensili o annuali, relativi a servizi per un orizzonte massimo di 12 mesi, per motivi lavorativi o scolastici».

Domande entro il 29 dicembre sul Portale Calabria Europa

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata sulla piattaforma accessibile dal Portale Calabria Europa, fino al 29 dicembre 2017.

Da lunedì 11 dicembre, sarà inoltre attivo presso il Terminal Botteghelle, l’ Urp di Atam, che supporterà i cittadini nella presentazione delle domande.

Ulteriori informazioni sul sito: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/335/index.html