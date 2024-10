Saline – Raduno cicloturistico di mountain bike

L’associazione Logos supporterà l’evento, organizzato dall’AspromonteBike “Ciclotrekking” in collaborazione con “I Fossatesi nel Mondo”, “Pedaoliolando-lungo le vie degli ulivi”, che si svolgerà domenica 15 aprile. Il raduno cicloturistico di appassionati di mountain bike è fissato davanti il Caffè Europa, alle 7,45, a Saline Joniche.

La kermesse sarà completamente gratuita. Il percorso si annuncia davvero interessante. Gli audaci scalatori “visiteranno” le suggestive Rocche di Prastarà e Placa e l’antico Palazzo Piromalli che si trova a Fossato. Sono anche previsti assaggi di pane, vino rosso locale e olio extravergine, sempre a Fossato, a cura dell’associazione “Terre Basiliane”.

Il tutto accompagnato dal suono tradizionale di organetti e tamburelli. A Montebello, invece, è in programma la degustazione, presso il frantoio dell’azienda agricola “Francesca Crea”, dell’olio extravergine. Condurrà la manifestazione Walter Veltri, speaker di Radio Touring. Inoltre, la neonata associazione metterà a disposizione un gratuito servizio navetta per coloro hanno intenzione di visitare questi luoghi montani.

Allestirà anche uno stand, fuori il Caffè Europa, alla presenza di alcuni volontari che distribuiranno materiale divulgativo dell’associazione e lancerà, sul posto, anche la campagna di tesseramento. Sempre domenica, Logos organizzerà “Ricicl-Art”.

Si svolgeranno, dalle 9,30 in poi, attività di giardinaggio e di riciclo con materiale di vario tipo. Prevista pure un’area riservata ai più piccoli. Questo secondo appuntamento si terrà nella sede dell’associazione che si trova a Saline Joniche in via Stazione.