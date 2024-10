Tre Aie in città: a Reggio il sapore autentico della tradizione calabrese

Più di una semplice salumeria/gastronomia, con possibilità di spedizioni in tutta Italia per scaldare i cuori di tutti i calabrese fuorisede con un pacco da giù

C’è un legame che unisce i calabresi a doppio filo: quello con la propria terra e i suoi sapori. Per chi vive lontano, ogni prodotto, ogni piatto, diventa una finestra aperta sulle radici, un modo per sentirsi a casa, anche se a chilometri di distanza. Per questo motivo Le Tre Aie di Reggio Calabria, non rappresentano solo una salumeria od una gastronomia.

È un luogo di memorie, di tradizioni che attraversano le tavole, portando con sé tutto il calore della Calabria.

Un angolo di Calabria per chi è lontano

Per i calabresi fuorisede, ogni giorno è una piccola sfida: ci si abitua al nuovo, si trovano modi per costruire una nuova vita altrove, ma c’è sempre quella nostalgia di casa che aleggia, che chiede un ritorno, anche solo per un attimo. Ed è proprio qui che Le Tre Aie diventa più di un semplice negozio: con le sue spedizioni in tutta Italia, offre a chi è lontano la possibilità di portare con sé un pezzo di Calabria, ovunque si trovi.

Immagina di aprire un pacco e di sentire subito l’aroma del pani cunsatu, dei salumi stagionati con sapori inconfondibili, o di assaporare un cucchiaio di miele prodotto con passione nelle campagne calabresi. È come un abbraccio da casa, un momento che rievoca ricordi di pranzi in famiglia, di cene all’aperto, di feste che hanno il sapore dell’autenticità.

Grazie a Le Tre Aie, tutto questo è possibile, con una selezione di prodotti che vanno dai formaggi di varie stagionature alle conserve artigianali, fino al miglior vino locale, per brindare a quei legami che non si spezzano mai.

Un rifugio di tradizione a Reggio Calabria

Ma per chi vive ancora a Reggio o ha l’opportunità di ritornarci, Le Tre Aie è un rifugio prezioso, situato in via Sbarre Centrali 256/258.

Entrando, si viene accolti da profumi e sapori che raccontano storie antiche, fatte di mani esperte e materie prime di qualità. Non è solo un luogo dove fare la spesa, ma un angolo in cui fermarsi e vivere un’esperienza.

Sedersi e gustare un “pani cunsatu”, accompagnato da un buon bicchiere di vino, significa prendersi un momento per sé.

Un pezzo di Calabria sempre con te

Essere lontani da casa non è facile, ma ci sono momenti in cui bastano piccoli gesti per sentirsi più vicini. Grazie a Le Tre Aie, quei sapori che sembravano lontani sono solo a un passo. È il modo perfetto per mantenere vivo il legame con le proprie radici, per ricordare che, ovunque ci si trovi, c’è sempre una Calabria pronta a farsi sentire, a portare conforto, a scaldare il cuore con i suoi sapori unici e irripetibili.

Perché un assaggio di formaggio stagionato, una fetta di salume, un bicchiere di vino sono molto più di semplici prodotti: sono casa. E Le Tre Aie è lì per far sì che quella casa non sia mai troppo lontana.