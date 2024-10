Gambarie, finiscono fuori pista con lo snowboard: salvati dal Soccorso Alpino

Tre ragazzi sono stati salvati dagli operatori del Soccorso Alpino di Gambarie.

Nel pomeriggio di ieri (intorno alle 14:30) i tre snowboarder si sono avventurati in un lungo fuori pista. Dalla cima della ‘Nino Martino‘ hanno intrapreso un percorso vietato non battuto (in direzione del laghetto Rumia) perdendo così di vista la pista principale e l’orientamento.

Uno dei tre ragazzi, che fortunatamente aveva con sé il cellulare funzionante, ha contattato il personale degli impianti che a sua volta ha allertato la stazione ‘Aspromonte‘ del soccorso alpino e speleologico Calabria.

“Grazie al sistema di geolocalizzazione ‘Sms Locator‘ in uso del Soccorso Alpino e grazie ad una precisa conoscenza del territorio siamo riusciti a comprendere immediatamente il punto esatto in cui si trovavano – spiega Enzo Repaci – E’ passato un pò di tempo prima del recupero a causa della poca visibilità. Una squadra di due volontari del Soccorso Alpino li poi ha recuperati nel pomeriggio”.

I tre ragazzi, provati, stanchi ed infreddoliti, trovati in buono stato di salute, sono stati riaccompagnati alle macchine.