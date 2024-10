Salvini in Calabria: “Soverato arrivo”, ma la provincia sui social è Cosenza

"Soverato è in provincia di Catanzaro. Ama così tanto il Sud che non sa nemmeno dove va a fare i comizi". I commenti pungenti per l'errore sui social di Salvini

L’arrivo di Salvini in Calabria ha scatenato tantissime (e diverse) reazioni. C’è chi lo attende a braccia aperte e non vede l’ora di incontrare chi sembra aver, in parte, risolto la questione migranti. Altri invece lo attendono si con ansia, ma al fianco di striscioni poco gentili in cui il ministro viene invitato a ‘tornare al nord’.

I seguaci del politico sui social sono però molto attivi, dati i costanti aggiornamenti del ministro. E così non sfugge un errore che ai calabresi da un pò fastidio:

“Soverato (Cosenza) arrivo”.

Recita così uno dei post su facebook di Matteo Salvini nella giornata di sabato 10 agosto. Peccato però che la splendida località balneare si trovi in provincia di Catanzaro.

Un errore, una svista che si potrebbe anche perdonare se non fosse per il continuo ostentare interesse per la Calabria da parte del leader leghista. Il post è stato corretto in brevissimo tempo, ma i social, e soprattutto i calabresi, non dimenticano e su facebook è subito partita la ‘lotta’ nei commenti.

” Neanche la provincia conosci. Prima scrivi Cosenza e poi Catanzaro. Ma tu conosci la Calabria o vieni solo per i voti???” e ancora “Soverato è in provincia di Catanzaro. Ama così tanto il Sud che non sa nemmeno dove va a fare i comizi”.

