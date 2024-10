Ponte, Salvini polemico al meeting di Villa: ‘Critiche infondate. Fuori dal resort solo 11 nopontisti…’

Il ministro in collegamento: "Stiamo lavorando solo al Ponte? No. Il Ponte sarà un enorme acceleratore di sviluppo, turismo e ricchezza"

Proseguono i meeting nell’area dello Stretto per discutere dell’opportunità della costruzione della maxi opera del Ponte.

Solo qualche settimana fa, Matteo Salvini veniva contestato a Messina da alcuni manifestanti “no Ponte” che, proprio all’imbarco traghetti avevano esposto striscioni opponendosi alla presenza del ministro delle Infrastrutture, in città per un convegno sul ponte sullo Stretto.

Questa mattina, sulla sponda calabrese, all’Altafiumara Resort, si è tenuto un altro convegno organizzato dal ‘Lions International‘ dal titolo ‘Forum permanente del Mediterraneo e Mar Nero per il futuro dei giovani’.

Matteo Salvini questa volta è intervenuto però da remoto attraverso un collegamento.

“Penso che in soli otto mesi si sia visto un evidente cambio di passo. A qualche collega giornalista spiego che la mia presenza al convegno è sempre stata prevista in collegamento perchè ho proprio oggi un’altra riunione che riguarda il Ponte a Roma e non godo dello sdoppiamento della persona. Riguardo agli attacchi ai sindaci, vi dico che vedrò il primo cittadino di Villa proprio il prossimo mercoledì”.

Salvini continua la polemica spostando l’attenzione sul gruppo di persone presenti al sit-in fuori dal resort.

“Faccio notare che sono solo 11 i nopontisti fuori dal resort. Vorrei capire le ragioni della loro protesta perchè dal punto di vista economico il ponte è un enorme vantaggio, dal punto di vista della compatibilità ambientale è anche qui un vantaggio e anche dal punto di vista occupazionale poichè è il primo antidoto alle mafie. Al ponte lavoreranno le migliori imprese al mondo. Dispiace che qualcuno ancora oggi non creda all’intelligenza dei migliori geologi, ingegneri, progettisti al mondo. Il ponte sarà un acceleratore anche per le altre opere. Oggi in Sicilia ed in Calabria sono in corso cantieri per 18 miliardi di euro per il potenziamento delle ferrovie e delle autostrade. Questo Governo ha messo altri 3 miliardi per ammodernare le strade. Stiamo lavorando solo al Ponte? No”.

Intanto nella giornata di domani si terrà la prima riunione della ricostituita società ‘Stretto di Messina’ dopo 10 anni di stop.