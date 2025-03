Sambiase-Reggina: viaggia in maniera spedita la prevendita nel settore ospiti. Il dato

Il D'Ippolito si colorerà di amaranto per la sfida di domenica pomeriggio

Lo dicevamo qualche giorno addietro. Per un pomeriggio il D’Ippolito di Lamezia si trasformerà in un piccolo Granillo, visto l’alto numero previsto di tifosi amaranto al seguito. Era facilmente immaginabile, dopo aver polverizzato in sole 24 ore ben 640 tagliandi. C’è stata grande disponibilità da parte della società di casa che ne ha messi a disposizione altri 852 e fino al momento il totale di biglietti acquistati è di 990 quindi con altri 500 circa ancora a disposizione. Un numero destinato a crescere ulteriormente, tenuto conto che siamo solo a martedi.