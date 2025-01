San Ferdinando, il sindaco Gaetano: “Nessun episodio critico nella tendopoli”

L’Amministrazione Comunale di San Ferdinando smentisce le recenti notizie che descrivono una situazione di allarme all’interno della tendopoli destinata ai lavoratori migranti. In risposta a un comunicato, diffuso da diverse realtà del terzo settore e ripreso dall’Agenzia Giornalistica Italia (AGI), si precisa che quanto riportato non corrisponde alla reale condizione attuale.

L’Amministrazione sottolinea come la stabilità sia garantita da un costante dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità, impegnate a offrire soluzioni durature e dignitose a chi vive all’interno della struttura.

Nessun episodio critico nella tendopoli

Contrariamente alle voci di tensione o di un possibile rischio di rivolta, l’Amministrazione Comunale assicura che:

Non si registrano momenti critici o situazioni fuori controllo.

Gli interventi istituzionali proseguono in un clima di collaborazione e stabile dialogo.

In sinergia con la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione Calabria e il Governo Italiano, sono in atto azioni concrete per garantire dignità e sicurezza ai lavoratori migranti, in particolare attraverso il potenziamento dei servizi essenziali (igiene, accesso all’acqua, assistenza sanitaria di base) e il rafforzamento delle misure di sicurezza all’interno della struttura.

Tra gli obiettivi prioritari rientrano, inoltre, progetti mirati a sottrarre i migranti dallo sfruttamento lavorativo, attività di formazione e corsi di specializzazione per favorire l’autoimpiego, nonché iniziative di ospitalità responsabile, che promuovano collaborazioni virtuose tra istituzioni e associazioni locali. Su questo fronte, risultano fondamentali i tavoli di lavoro periodici che permettono di monitorare l’evoluzione della situazione e di intervenire tempestivamente sulle problematiche sociosanitarie.

Un impegno collettivo per la dignità e la sicurezza

Secondo l’Amministrazione di San Ferdinando, è importante evitare ogni allarmismo mediatico che potrebbe compromettere i risultati conseguiti con serietà e dedizione. L’obiettivo comune è creare condizioni di vita dignitose e opportunità reali per i braccianti che lavorano sul territorio, grazie alla collaborazione costante tra istituzioni e parti sociali.

“L’obiettivo è promuovere giustizia sociale e sicurezza per tutti, attraverso una rete che unisce pubblico e privato in modo coordinato ed efficace.”

In conclusione, l’Amministrazione Comunale ribadisce la ferma volontà di garantire e tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo presente nell’area di San Ferdinando. Il dialogo e la cooperazione tra istituzioni, cittadini, sindacati e organizzazioni rimangono la via maestra per costruire soluzioni durature, scongiurando falsi allarmi e distorsioni dei fatti.