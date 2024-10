San Gregorio, un tesoro da riscoprire

Si è tenuto in questi giorni un importante momento di confronto presso la sede dell’Associazione Pro San Gregorio, Presieduta dal Cav. Ettore Errigo.

L’incontro, promosso dal Sig. Diano che in prima persona ha chiarito lo scopo della riunione, ha rappresentato una ritrovata occasione per richiamare l’attenzione di una comunità locale che, in tempi passati, viveva in modo più costante momenti di condivisione e partecipazione attiva e oggi, purtroppo, appare incapace di reagire allo stato di abbandono e in degrado nel quale il paese versa.

In ottica propositiva è intervenuto il sig. Cuzzocrea che, unitamente ai componenti dell’Associazione Pro San Gregorio, ha dichiarato di voler far valere i diritti dell’intera comunità che merita servizi essenziali commisurati e proporzionati alle tasse che gli enti pubblici sono tenuti a riscuotere.

“Il paese è diventato una sorta di discarica a cielo aperto dove chiunque avverte la sensazione di poter venire a depositare i propri rifiuti con la certezza di rimanere impunito” ha poi continuato la sig.ra Ditto “Sarebbe opportuno creare un comitato che si occupi delle reali necessità di questo paese affinché possa essere proiettato ad una meritata rinascita”.

L’iniziativa, che ha visto ampia ed inaspettata partecipazione, è stata accolta con piacere e grande soddisfazione dalla comunità. I partecipanti infatti, dopo aver preso atto e condiviso le note criticità del luogo, hanno avanzato una serie di proposte finalizzate a mettere in luce le potenzialità di San Gregorio.

L’Associazione si è quindi prefissata l’obiettivo di breve termine di sottoporre all’attenzione delle amministrazioni competenti un documento contenente le istanze dei cittadini che verrà presentato per il tramite dell’Associazione Pro San Gregorio a tutti i referenti istituzionali.

Tra le questioni principali emergono certamente la bonifica delle fiumare, la pulizia delle spiagge, la rimozione dei rifiuti, il miglioramento della mobilità finalizzata ad agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso presso luoghi abitati da donne, bambini ed anziani.

Al termine dell’incontro è intervenuta la sig.ra Minniti che, con spiccato senso civico, ha dichiarato “ i cittadini di questo paese hanno dimostrato di credere in una San Gregorio migliore, quindi invito tutti ad attivarsi per dare un contributo serio e concreto affinché questo luogo possa essere più vivibile per noi e per i nostri figli”.