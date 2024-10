Il Ministro della Difesa Crosetto in visita a San Luca

Crosetto sarà presente in ricordo del sacrificio del Brig. Tripodi

Non c’è onore più grande di servire un Paese, non c’è compito maggiore di servire una comunità. Questo deve ricordarci questo viaggio, questo deve ricordarci anche nei prossimi anni”.

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle scorse settimane all’arrivo alla Stazione Termini del Treno della Memoria, il convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquileia a Roma.

Nel suo intervento, il Ministro ha sottolineato il valore simbolico di un treno che ha unito l’Italia nella memoria del sacrificio di migliaia di Caduti: “è importante, quindi, rievocarlo, coltivarlo, come un riferimento saldo e certo, come una bussola per poter andare avanti verso il futuro”.

“Il tragitto compiuto quest’anno” ha aggiunto “non è una semplice riedizione, ma è la prosecuzione di un percorso che nasce dall’esigenza di abbracciare il resto dell’Italia toccando nuove tappe, lontane dall’itinerario originale, proprio per condividere il valore del sacrificio con le popolazioni che combatterono la Grande Guerra”. “Questo è un treno che serve ad unire l’Italia” ha affermato.

Lunedì 19 dicembre il Ministro della Difesa sarà presente presso il cippo in ricordo del sacrificio del Brig. Tripodi a San Luca.