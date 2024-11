Istruzione, ‘Rai Porte Aperte’, giornata inaugurale a San Luca con l’assessore Caracciolo

Un’opportunità per gli studenti di diversi istituti scolastici di scoprire il mondo della Rai

Il 12 novembre, alle ore 11, nella sede dell’Oratorio San Giovanni Bosco di San Luca, l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, interverrà alla giornata inaugurale del progetto “Rai Porte Aperte”, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Rai Com e la Fondazione Calabria Film Commission. L’evento è dedicato ai giovani studenti con l’obiettivo di far conoscere loro il mondo della RAI, le sue professionalità e la passione di chi lavora quotidianamente dietro le quinte dei programmi televisivi.

Coinvolgimento delle scuole calabresi

Per questa prima annualità, l’assessore Caracciolo ha deciso di coinvolgere gli studenti delle classi seconde e terze degli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Le attività si svolgeranno per quattro giorni consecutivi, dal 12 al 15 novembre, e coinvolgeranno gli Istituti comprensivi di Platì-Careri, San Luca-Bovalino e Africo-Bianco-Caraffa del Bianco-Ferruzzano-Samo.

Personalità presenti all’inaugurazione

All’iniziativa, aperta agli organi d’informazione, parteciperanno: