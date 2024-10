San Roberto, completati i lavori di adeguamento di un’ala dell’istituto comprensivo

La sicurezza dei ragazzi prima di tutto. E’ questo il mantra seguito dall’Amministrazione Comunale di San Roberto che comunica che sono stati completati i lavori di adeguamento strutturale e sismico di una nuova ala del locale istituto comprensivo.

Con i lavori effettuati si completa l’opera di messa in sicurezza dell’edificio, giunta al termine di un percorso lavorativo ad ampio raggio durante il quale sono stati effettuati rilievi, indagini e verifiche sismiche.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, questo è davvero un grande risultato per il nostro comune. In questo modo si ribalta definitivamente una criticità degli anni anni scorsi e finalmente riusciamo ad avere un parco scolastico di primo livello. Abbiamo lavorato tanto e bene in questi anni sul tema dell’edilizia scolastica ed oggi possiamo affermare di avere una scuola all’avanguardia. Ringrazio per questo coloro che si sono impegnati nei lavori e i tecnici comunali che si sono adoperati con efficacia per portare avanti un progetto di grande qualità”.