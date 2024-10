San Roberto, grande attesa per la nuova edizione del presepe vivente

Sono al lavoro già da qualche mese i volontari del Presepe Vivente di San Roberto, evento rinomato e apprezzato in tutta la regione, per una nuova e fantastica edizione della rappresentazione della Natività ai piedi dell’Aspromonte.

La manifestazione natalizia più attesa e suggestiva del comune dell’Area dello Stretto intende confermare le attese dei visitatori che potranno apprezzare uno spettacolo sempre più ricco, dettagliato ed emozionante all’interno dell’area del Vallone Santa Tecla, culla naturalistica di flora rarissima.

Mesi d’intenso lavoro, per l’allestimento delle scenografie e la ricerca dei figuranti, che vanno avanti senza sosta in una location che deve essere ancora definita completamente. Sono allo studio varie soluzioni per rendere ancora più affascinante il percorso presepiale.

Accanto a questo il centro storico, zona da cui prende inizio il Presepe Vivente, che saprà sempre regalare scorci suggestivi e magici, ideali per vivere l’atmosfera del Natale e apprezzare la bellezza del territorio.

Un evento davvero speciale, un quadro nel quadro ricco di scenografie lungo una zona panoramica. Un viaggio nel tempo che farà scoprire ai partecipanti il calore dell’Avvento e tanti sapori antichi, riportati in vita per l’occasione e prodotti dalle sapienti mani dei figuranti, in mezzo a scena di vecchia vita quotidiana. Giornate da non perdere che trasudano romantico e mistico splendore.

Le date ufficiali (ed imperdibili) della rappresentazione verranno comunicate nei prossimi giorni.

Tutti gli aggiornamenti possono essere seguiti sulla pagina facebook ufficiale del Comune di San Roberto https://www.facebook.com/comunesanroberto o sulla pagina dell’evento https://www.facebook.com/Presepe-Vivente-San-Roberto-1665159247093255/