A San Roberto “l’aperitivo in rosa” e il convegno sull’immigrazione

Un 7 agosto ricchissimo quello che vivrà San Roberto con una serie di iniziative nuove, attuali e attese: tra queste “L’apericena rosa” e il convegno sul tema dell’immigrazione “Quando a partire eravamo noi…corsi e ricorsi storici”. Entrambe sono inserite nel cartellone del “Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo”.

Nel pomeriggio si partirà con i giochi per bambini e ragazzi con l’iniziativa dal titolo “Cittadini del domani #WithRefugees”, e l’attività interculturale con la cittadinanza “Scatta una foto #WithRefugees”.

Alle 19.00 in Piazza Municipio a San Roberto un evento tutto al femminile.

Un’idea, quella promossa dal gruppo “I Sanrobertesi nel mondo” e portata avanti da uno dei suoi fondatori, l’avvocato Lilly Lorenzo, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, che prevede una importante occasione di incontro per le donne in rosa di tutto il Comune. Donne fantastiche, che è importante celebrare, che mirano a riappropriarsi di quegli spazi pubblici che in passato erano luoghi prettamente maschili, e che oggi devono e possono rappresentare luoghi d’incontro, fucina di nuove idee.

Una serata dedicata al benessere, al divertimento, all’impegno civico per la comunità.

Alle 21.00, poi, la tavola rotonda sul tema dell’immigrazione. Un tema quanto mai attuale, che l’associazione Coopisa, che gestisce i rifugiati inseriti nel circuito Sprar del Comune di San Roberto, e l’Amministrazione Comunale hanno voluto mettere in rilievo al fine di discutere, dialogare e comprendere. Un tema che, ogni giorno, viene alimentato e distorto da fake news, odio e irragionevolezza e che necessità di un approfondimento.

Alle 22.00, infine, concerto e sperimentazione musicale con la band “Radio Radianti”.