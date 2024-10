San Roberto (RC), parte il percorso formativo della Protezione Civile

E’ partito ieri, con l’incontro tenutosi presso il centro civico comunale di San Roberto, il percorso formativo che porterà alla costituzione del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale locale, in prima linea per portare nell’area nuovi profili di sicurezza.

Numerose le adesioni, soprattutto da parte dei più giovani, desiderosi di conoscere e partecipare attivamente al sistema di soccorso italiano, che sempre più spesso viene chiamato in causa durante le emergenze che colpiscono il nostro Paese.

I lavori sono stati coordinati dal Prof. Antonino Durante, grande esperto di Protezione Civile con alle spalle numerosissime esperienze di successo e dall’Architetto Paolo Saraceno, che si sono rivolti ai giovani trasmettendo passione, entusiasmo e voglia di far crescere il territorio.

Durante la serata i relatori hanno illustrato il ruolo e i compiti del volontariato all’interno della Protezione Civile Italiana e le modalità per poter contribuire attivamente diventando volontari. Il percorso formativo successivo comprenderà un corso base per diventare volontari operativi e l’approfondimento di temi come la lotta agli incendi boschivi, il fenomeno sismico, il contrasto e la prevenzione del rischio idrogeologico, le comunicazioni radio in emergenza, la ricerca di persone disperse, la psicologia delle vittime e dei soccorritori, le trasmissioni radio, i materiali e i mezzi a disposizione della Protezione Civile.

Un primo incontro propedeutico all’avvio delle lezioni in cui sono state fornite nozioni di base sul tema.

Il corso inizierà a maggio e avrà lo scopo di formare volontari specializzati, in grado di operare in ambito di Protezione Civile a livello locale e nazionale per fornire aiuto e risposta alle emergenze. La formazione dei volontari sarà completata da esercitazioni ed attività periodiche sul campo.