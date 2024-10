San Roberto, successo per il campo estivo promosso dall’amministrazione comunale

“Mai come quest’anno possiamo parlare di grande successo del campo estivo organizzato dal nostro Comune, in termini di numero di iscritti e di qualità delle proposte”. Lo dichiara entusiasta il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari.

“Una grande soddisfazione per tutti gli organizzatori coinvolti e per l’Amministrazione Comunale che ha creduto fermamente in un’offerta variegata atta a soddisfare le famiglie, realizzata in collaborazione con lo Sport Village di Catona, che ha messo a disposizione dei nostri ragazzi tutta la grande disponibilità e professionalità del proprio staff”.

Il successo di adesioni e l’entusiasmo dei più piccoli per questa nuova avventura confermano l’importanza di un’iniziativa in grado di affiancare e di supportare i genitori nella gestione temporale dei figli nel lungo periodo delle vacanze scolastiche.

Un impegno per soddisfare quanto più possibile anche le esigenze e i desideri dei bambini ai quali si offre opportunità di gioco e divertimento, possibilità di socializzare, inserimento in nuovi contesti. La missione del campus intende, però, oltre ad essere ludica, anche educativa per favorire crescita e benessere dell’individuo. Non solo attività sportive, ricreative e di svago, quindi, ma anche iniziative volte a formare i ragazzi.

“La nostra lungimiranza – conclude Vizzari – ci ha premiato. Un progetto vincente che è già al secondo anno, e posso dire con grande soddisfazione che siamo stati precursori. Abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi residenti nel nostro paese di poter partecipare e condividere tutti insieme, momenti di svago e di intrattenimento dal sapore estivo senza gravare economicamente sulle famiglie. Le attività, infatti, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Comunale. Un segnale importante di attenzione che testimonia la volontà di questo esecutivo di puntare sul capitale umano che ha disposizione”.

Il Campo estivo continua con le proprie attività, i ragazzi di San Roberto saranno impegnati ancora fino alla fine di luglio.