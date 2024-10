S. Valentino, doppia opportunità per gli innamorati: Shaker e Hostaria dei Campi

Locale intimo e riservato per le coppie, ampio spazio per chi vuole festeggiare anche con gli amici

Il countdown per San Valentino 2023 è cominciato. E tanti di voi sono desiderosi di conoscere tutti gli eventi in programma a Reggio Calabria.

Vorresti sorprendere la persona che ami? Ecco tante e diverse idee per rendere unica la festadegli innamorati.

Per i più romantici che vorranno festeggiare immersi in un’atmosfera intima e rilassante c’è lo Shaker. Chi, invece, non vuol rinunciare all’uscita di gruppo anche nel giorno dedicato alle coppie, l’Hostaria dei Campi è la risposta ai vostri desideri.

Entrambi i locali di Via Reggio Campi offriranno agli avventori dei gustosissimi menù.

Menù dedicato o menù tradizionale, pizza e menu alla carta. Il locale del centro città reggino vi lascia la possibilità di scegliere cosa gustare in un ambiente elegante e romantica.

Il menù