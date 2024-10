Sand Basket: a Locri l’atteso evento sportivo tra spettacoli, competizione e inclusione

Al via la seconda edizione del “Sand Basket”, evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale della Città di Locri, che richiama l’importanza dello sport e dell’inclusione sociale.

“Il Sand Basket rientra all’interno di un circuito nazionale e siamo felici di ospitare una tappa a Locri – afferma il primo cittadino Fontana -. Ringrazio l’associazione “Il Dado” perché riesce a coinvolgere attivamente i ragazzi speciali e non vediamo l’ora di vederli in azione“.

Domenica Bumbaca, Assessore allo Sport, ribadisce «quanto sia necessario creare questi eventi, per far giocare insieme i ragazzi, per abbattere le barriere mentali, far divertire, creare occasioni anche di promozione sociale e turistica. Un grazie anche al team di Dunky Italia che già lo scorso anno a Locri ha creato uno show entusiasmante e siamo sicuri che anche quest’anno incanteranno il pubblico locrese e i turisti».

«Il Dado – affermano dall’associazione presieduta da Maria Callà – unitamente alla referente per il Sand Basket, Enza Gaeta, nonché la Consulta giovanile Locrese e l’ASD Academy Ardore, sono soddisfatti della partecipazione riscontrata e si auspicano di essere all’altezza delle aspettative». Intanto i Dunk Italy si preparano a raggiungere la costa jonica per dare inizio all’evento e ad entusiasmarci ancora una volta.

Ma non mancheranno le sorprese: giorno 3 agosto presenti anche le ballerine di Giusy Zappavigna della scuola Evolve che danzeranno sulle note di Radio Studio 54 che, contestualmente, manderà l’evento in diretta. Formate ormai le squadre di tutti i gironi, inoltre vedremo in campo anche Angelo Messina, capitano di una delle squadre junior, ma soprattutto orgoglio locrese, avendo mosso i primi palleggi nell’Eutimo e pronto per una nuova stagione sportiva di successi.

La manifestazione, che si svolgerà il 2 e 3 agosto sul lungomare lato nord, terminerà con la premiazione da parte delle istituzioni.