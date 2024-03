Sandokan sbarca in Calabria: casting della serie internazionale con Can Yaman

Le riprese si svolgeranno in Calabria tra metà maggio e fine giugno. I requisiti per partecipare al casting

Il 6 e il 7 aprile i casting per figurazioni, figurazioni speciali e piccoli ruoli Per la serie televisiva evento internazionale “Sandokan”, prodotta da Lux Vide – società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RaiFiction, con il sostegno della Calabria Film Commission, che avrà l’attore Can Yaman come protagonista della serie, si cercano le seguenti figurazioni, figurazioni speciali e piccoli ruoli per attori italiani, richiesta ottima conoscenza lingua inglese (livello madrelingua), inviare la propria candidatura all’indirizzo email [email protected] :

-cittadini uomini e donne di eta’ compresa tra i 18 e 74 anni di origine cinese, coreana, filippina, vietnamita, thailandese, cambogiana, malese, del laos;

-cittadini uomini e donne di eta’ compresa tra i 18 e 74 anni di origine caraibica, cubana, costaricana, latino americana;

-cittadini uomini e donne di eta’ compresa tra i 18 e 74 anni di origine indiana;

-cittadini uomini e donne look british di eta’ compresa tra i 18 e i 74 anni;

-bambini di eta’ compresa tra i 5 ed i 12 anni di origine cinese, coreana, filippina, vietnamita, thailandese, cambogiana, malese, del laos e di origine africana, caraibica, cubana, indiana.

Info per partecipare ai casting

I casting si terrano nei giorni 6 e 7 aprile nella sede della Fondazione Mediterranea Terina, zona Industriale Benedetto XI – frazione Ficarella, Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Si fa presente che, essendo un progetto d’epoca, la selezione verrà fatte in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo (no sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione no tatuaggi evidenti (torace , collo , spalle, braccia, mani) .

Il presentarsi non implica automaticamente la partecipazione al progetto.

La regia si riserva il diritto di selezione all’ingresso, onde evitare inutili perdite di tempo per gli stessi candidati/e.

Le riprese si svolgeranno tra metà maggio e fine giugno.

Il casting è precluso ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.