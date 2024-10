Sanità, Battaglia a Cotticelli: “Serve una proroga per il personale precario in scadenza”

Nell’ultima seduta del Consiglio Regionale, l’Assemblea legislativa ha posto all’attenzione del Governo nazionale, del neo Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Commissario ad Acta Cotticelli, la grave carenza del personale medico e paramedico di cui soffre il sistema sanitario calabrese, dove persiste ancora un elevato numero di precari.

“Con l’approvazione della legge – dichiara in un comunicato stampa il Capogruppo Pd , Domenico Battaglia – recante: “Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale” che concede una proroga fino al 31 dicembre 2019 a tutti i lavoratori precari del settore, lo stesso Consiglio, alla unanimità , ha voluto dare un segnale forte sullo stato di emergenza in cui versa la sanità calabrese. Il problema delle gravi carenze degli organici della sanità regionale -prosegue Battaglia- mette a rischio l’erogazione dei servizi essenziali in favore dei cittadini calabresi”.

Il capogruppo Pd aggiunge:

“Mi auguro che il Commissario Cotticelli possa raccogliere l’appello della massima Assise calabrese e concedere l’autorizzazione alle aziende sanitarie e ospedaliere a prorogare tutti i contratti dei precari in scadenza il 31 ottobre prossimo. Inoltre, raccolgo con favore e saluto con soddisfazione il DCA n. 135 dell’ 1 ottobre 2019, emanato dal Commissario ad Acta Cotticelli, con il quale viene concessa l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di 429 nuove unità di personale presso le aziende del servizio sanitario della regione Calabria. Si tratta di un primo passo verso la copertura – continua Domenico Battaglia – di tutto il fabbisogno del personale che ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera, a mio avviso, deve avere. E’ fortemente auspicabile avviare il percorso per il superamento del commissariamento della sanità in Calabria, in quanto dopo circa dieci anni non si sono visti i risultati sperati”.

Battaglia conclude: