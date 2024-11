Emodinamica, Muraca (Pd): “Bene Locri, ma serve chiarezza su Polistena e Asp Reggio”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del progetto di fattibilità economica per la realizzazione di una sala di angiografia a servizio del reparto di Cardiologia presso l’ospedale di Locri, con un investimento importante di 1.100.000 euro. Un primo passo verso un miglioramento tanto atteso nella sanità della Locride”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, che, però, allarga la riflessione alla complessiva gestione della sanità nella provincia reggina.

“Tuttavia – spiega Muraca – non posso non esprimere profonda amarezza e preoccupazione per il mancato rispetto degli impegni assunti dall’Asp di Reggio Calabria riguardo all’istituzione del servizio di emodinamica presso l’ospedale di Polistena. Tale progetto, previsto nell’unico atto aziendale approvato sotto la direzione dell’allora direttore generale Giacomino Brancati, è stato inspiegabilmente accantonato nonostante la struttura di Polistena sia già dotata delle autorizzazioni necessarie e di un eliporto operativo”.