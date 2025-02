‘È un inno ai moderati’: Brunori Sas svela album e canzone per l’Ariston

Sarà “L’albero delle noci” il titolo del nuovo album di Brunori Sas, in uscita il prossimo 14 febbraio per Island Records. Il nome del disco è lo stesso del brano che l’artista presenterà in gara al 75esimo Festival di Sanremo, segnando così il suo esordio sul palco dell’Ariston. A dare la direzione a questo nuovo lavoro da studio ha contribuito anche l’intesa artistica con Riccardo Sinigallia, che ne ha curato l’intera produzione a fianco di Dario Brunori.

“Abbiamo fatto un lavoro dedicato a sfrondare i rami secchi – ha commentato Brunori – e a rimuovere il superfluo. Le canzoni per l’album sono uscite in realtà nell’ultimo anno, ma già prima ero contento perché è stata un’esperienza incredibile”.

Il ritorno discografico dopo Cip!

A cinque anni di distanza dal precedente “Cip!”, “L’albero delle noci” proporrà 10 tracce, tra cui “La vita com’è”, brano già presente nella colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita”, e i singoli “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”, rilasciati negli ultimi mesi. Con alcuni amici, Brunori ha avviato un’azienda agricola in Calabria, luogo in cui ha praticamente scritto il disco con Sinigallia.

“Sentivo l’esigenza di un disco che tornasse con i piedi ben affondati nel suolo. Non è stato un processo semplice ed è stato necessario prendersi il tempo adeguato.”

Un suono che guarda anche alle nuove generazioni

“Ho cercato un tipo di racconto che potesse piacere anche ai miei nipoti che ascoltano la trap – spiega Brunori – per un album che vuole trasmettere un’idea di rigenerazione, ma non di rivoluzione. Abbiamo fatto tanti esperimenti e qualcosa è finito nel disco, perché alcuni vestiti mi stavano bene. È un inno ai moderati, ma nel modo più estremo possibile.”

A influenzare la scrittura di “L’albero delle noci” è stata anche la nascita di sua figlia:

“Un evento fondamentale. Il disco è permeato da questa gioia che è anche inquietudine. È la stessa sensazione che porto a Sanremo, tra luci e ombre. Ho paura di mostrare a mia figlia solo le luci del mondo, per proteggerla dalle ombre.”

Il debutto a Sanremo e i live nei palasport

Brunori Sas vivrà una vera e propria sfida al Festival di Sanremo:

“Torno ad essere un debuttante. Faccio il tifo per Lucio Corsi perché è realmente un poeta.”

Dopo Sanremo, Brunori porterà “L’albero delle noci” nei palasport di varie città:

Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e una doppia data a Milano, tutte in programma a marzo.

Successivamente, con “Brunori Sas Live Con Orchestra”, approderà per la prima volta al Circo Massimo di Roma, il 18 giugno 2025.

