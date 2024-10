Sant’Ilario dello Jonio: nel borgo di Condojanni grande successo per Franzetti e Tomellini

Da Chopin a Liszt, a Rachmaninov: Luca Franzetti, violoncello, ed Elisa Tomellini, pianoforte, hanno conquistato il pubblico con le loro performance di rara bellezza.

Nell’antica Condojanni, a Sant’Ilario dello Jonio (RC), “Concerto al borgo”, promosso e organizzato dall’associazione culturale Condokore, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha visto protagonisti due musicisti di grande talento, apprezzati sui palcoscenici di tutto il mondo, applauditi a lungo dai numerosi presenti in piazza Uria.

Impeccabile l’esecuzione da parte di Luca Franzetti ed Elisa Tomellini di brani che richiedono grande studio e concentrazione, con cui hanno coinvolto ed emozionato il pubblico (foto Deborah Cartisano). Prestigiosi i loro curriculum e intensa l’attività artistica: Franzetti, noto tra le altre cose per la collaborazione con Claudio Abbado, si è esibito con grandi musicisti provenienti da esperienze molto diverse tra loro, come Giovanni Sollima, Wolfram Christ, LucioDalla, Enzo Jannacci, Steward Copeland; oggi intreccia la musica al suo impegno umanitario, scegliendo di suonare nei posti più insoliti e dove più forte è l’esigenza di sensibilizzare alla bellezza. Elisa Tomellini, pianista raffinata, premiata nei più importanti festival internazionali, sul ghiacciaio del Monte Rosa, nel 2017 ha stabilito il record del concerto per pianoforte più alto al mondo a quota 4460 metri; è ambasciatrice di Genova nel Mondo per la cultura.