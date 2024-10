Reggio, 30 anni di Santo Praticò Parrucchieri: dove l’arte è di casa – FOTO

A Reggio Calabria, Santo Praticò Parrucchieri è da decenni un simbolo di eleganza e innovazione.

Con una storia che affonda le radici nella passione per l’arte e la bellezza, Santo celebra quest’anno due traguardi speciali: 40 anni di dedizione professionale e 30 anni di attività imprenditoriale. In questo importante anniversario, insieme alla moglie Angela e alla figlia Maria Grazia, Santo desidera ringraziare i tanti clienti che hanno accompagnato lui e la sua famiglia in questo straordinario percorso.

“Ogni volta che un cliente ci sceglie, ci sentiamo grati e motivati a dare sempre di più – ha raccontato Santo Praticò. Ci avete permesso di crescere, migliorare e innovare. Questo percorso è stato possibile solo grazie alla vostra fiducia e al vostro sostegno”.

Santo Praticò Parrucchieri: un ‘affare’ di famiglia

Dall’infanzia, trascorsa esplorando la bellezza della natura e dell’arte, al primo contatto con l’arte del barbiere a soli 14 anni, Santo ha sempre saputo di voler regalare emozioni attraverso la sua creatività. Dopo anni di esperienza, a soli 23 anni, decise di aprire il suo primo salone, che presto divenne un punto di riferimento per stile e qualità a Reggio Calabria.

Angela Zampogna, moglie e fidata collaboratrice, ha affiancato Santo in ogni fase.

“Vedere il salone crescere e diventare ciò che è oggi è una gioia e una grande soddisfazione – ha raccontato Angela a CityNow. La nostra missione è sempre stata offrire non solo un servizio, ma un’esperienza di benessere e bellezza. Siamo felici di condividere questa visione con la nostra figlia Maria Grazia, che aggiunge freschezza e modernità”.

Oggi, Maria Grazia è una tecnica colorista e manager a cui i clienti si affidano per le ultime tendenze.

“Mi sento fortunata a portare avanti il sogno dei miei genitori che, poi, è divenuto anche il mio. Ogni giorno cerco di aggiungere un tocco nuovo al salone, cercando di garantire che ogni cliente trovi qui il meglio della qualità e dello stile”. Molto più di un salone, un laboratorio di creatività

Santo Praticò Parrucchieri è oggi molto più di un semplice luogo per la cura dei capelli: è un laboratorio di creatività, dove l’arte e la passione si incontrano per dare vita a un’esperienza unica. E in questo traguardo speciale, Santo, Angela e Maria Grazia desiderano esprimere tutta la loro gratitudine.

“Grazie per averci scelto, per ogni sorriso e ogni momento di fiducia – ha concluso Santo. Il nostro impegno verso di voi è quello di continuare a migliorare, innovare e restare al vostro fianco, oggi come in futuro”.

Santo Praticò – Dove l’arte della bellezza è di casa da generazioni.

